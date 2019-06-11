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Дуда анонсировал соглашение по усилению военного присутствия США в Польше

Вторник, 11 июня 2019, 00:55

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что на этой неделе обнародует соглашение с Вашингтоном, согласно с которым США усилят военное присутствие в Польше.

Об этом он заявил в интервью Reuters.

"Сегодня мы говорим об усилении присутствия в США и о переходе ко второму этапу", - сказал Дуда.

По его словам, он ожидает укрепления командных структур, материально-технического обеспечения и специальных сил.

"Это увеличение как количества, так и качества", - заявил он.

Также обсуждалась посадочная полоса для дронов, добавил Дуда.

Помощник президента Польши Кшиштоф Щерски сообщил, что во время предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом будет объявлено о политическом соглашении, а технические переговоры продолжатся.

Дуда рассказал, что переговоры о совместном финансировании остаются открытыми.

"Для нас очевидно, что если наша безопасность укрепляется, то мы точно участвуем в расходах. Процент обсуждается, но это камень преткновения", - сказал он.

Дуда пригласил Трампа принять участие в мероприятиях посвященных 80-й годовщине вторжения нацистской Германии, которое ознаменовало начало Второй мировой войны.

Войска США уже присутствуют в Польше в рамках соглашения от 2016 года с военным альянсом НАТО в связи с аннексией украинского Крыма Россией.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаСШАармияРосcия
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