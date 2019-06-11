Росія буде змушена вести переговори щодо Криму – Клімкін

Вердикти міжнародних судів у справах України проти Росії змусять другу сісти за стіл переговорів і говорити, зокрема, про питання анексії Криму.

Про це розповів міністр закордонних справ України Павло Клімкін в коментарі телепроекту Крим.Реалії.

"Я впевнений, в якийсь момент Росія буде змушена сісти за стіл переговорів... Буде рішення міжнародного суду щодо двох фундаментальних конвенцій, у тому числі, про заборону фінансування расової дискримінації. Буде рішення міжнародного арбітражу згідно з конвенцією про морське право. І там теж абсолютно ясно, що робить Росія. І наслідки цих рішень вона буде змушена обговорювати", – заявив очільник МЗС України.

На його думку, спочатку Росія "буде змушена" обговорювати гуманітарні та екологічні проблеми в Криму.

"Але далі мова піде про статус анексованого півострова і його деокупацію. За стіл переговорів можуть сісти разом представники країн і міжнародних організацій", – вважає Клімкін.

Після анексії Криму Київ пропонував Москві різні формати і платформи для переговорів щодо Криму, розповів міністр закордонних справ України, але Росія відкидала всі пропозиції. Коли саме розпочнуться переговори щодо Криму, Клімкін не наважився спрогнозувати.

Голова МЗС України також зазначив, що українські громадяни, які приїжджають до Криму, не можуть перебувати в безпеці, і що частина громадян Росії вважає за краще відпочивати на курортах Туреччини, а не на анексованому півострові.