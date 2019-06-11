До лікарень потрапили вже 39 осіб, які отруїлися на весіллі у Львові

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Вівторок, 11 червня 2019, 08:47

З неділі до лікарень з отруєнням госпіталізували 39 осіб, які 8 червня гуляли весіллі у львівській ресторації "Червона Рута".

Державна служба з надзвичайних ситуацій у вівторок зранку повідомляє:

"Протягом 9-10 червня до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні та Новояворівської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 39 осіб (з них 5 дітей), які 8 червня перебували на весіллі у ресторані "Червона Рута" м. Львів".

Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів

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