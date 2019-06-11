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В больницы попали уже 39 человек, отравившихся на свадьбе во Львове

Вторник, 11 июня 2019, 08:47

С воскресенья в больницы с отравлением госпитализировали 39 человек, которые 8 июня гуляли свадьбе во львовском ресторане "Червона Рута".

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во вторник утром сообщает:

"В течение 9-10 июня во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 39 человек (из них 5 детей), которые 8 июня находилась на свадьбе в ресторане "Червона Рута" г. Львов".

Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий

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