В больницы попали уже 39 человек, отравившихся на свадьбе во Львове
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Вторник, 11 июня 2019, 08:47
С воскресенья в больницы с отравлением госпитализировали 39 человек, которые 8 июня гуляли свадьбе во львовском ресторане "Червона Рута".
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям во вторник утром сообщает:
"В течение 9-10 июня во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу и Новояворовскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция госпитализированы 39 человек (из них 5 детей), которые 8 июня находилась на свадьбе в ресторане "Червона Рута" г. Львов".
Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий
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