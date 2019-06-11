За два роки безвізу українці понад 40 млн разів відвідали ЄС

З початку дії безвізового режиму українці здійснили 42,6 млн поїздок до країн Європейського Союзу.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що 9,2 млн громадян України перетнули кордон за біометричними паспортами, із них майже 3 мільйони українців прямували без віз, з новими біометричними паспортами, тобто скористалися режимом безвізу.

"Найбільша кількість наших співвітчизників - більше 1 млн осіб перетнули кордон із Польщею. Також для українців були активними ділянки кордону з Угорщиною та Румунією, де перетин кордону по безвізовому режиму склав понад 350 тисяч та більше 245 тисяч осіб відповідно. Близько 226 тисяч осіб перетнули кордон зі Словаччиною", - розповіли у ДПСУ.

інфографіка ДПСУ

У відомстві додали, що майже 1 мільйон українців скористалися авіаційним сполученням ,а найменш популярним є морське сполучення - у такий спосіб перетнуло державний рубіж лише близько 500 осіб.

Повідомляється, що загалом за другий рік безвізу ( з 11.06 2018 по 11.06.2019рр.) зафіксовано 2,35 млн поїздок українців-безвізовиків. А це в 4,2 рази більше ніж за перший рік (з 11.06 2017 по 11.06.2018рр.) - 560 тис. осіб.

У Держприкордонслужбі зазначають, що це свідчить про те, що все більше українців віддають перевагу безвізовим поїздкам (виключно за біометричними паспортами), особливо з погляду на закінчення терміну дії віз, що були видані до 11 червня 2017 року.

"Також зазначимо, що в межах компетенції Державна прикордонна служба України виконала всі завдання, які були визначені планом дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі 157 пунктів пропуску через державний кордон обладнано засобами біометричного контролю та підключено до баз даних Інтерполу, а сучасні технічні засоби дозволяють автоматично перевіряти всі типи біометричних документів.