Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

За два года безвиза украинцы более 40 млн раз посетили ЕС

Вторник, 11 июня 2019, 09:29

С начала действия безвизового режима украинцы осуществили 42,6 млн поездок в страны Европейского Союза.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что 9,2 млн граждан Украины пересекли границу с биометрическими паспортами, из них почти 3 миллиона украинцев направлялись без виз, с новыми биометрическими паспортами, то есть воспользовались режимом безвиза.

"Наибольшее количество наших соотечественников - более 1 млн человек пересекли границу с Польшей. Также для украинцев были активными участки границы с Венгрией и Румынией, где пересечение границы по безвизовому режиму составил более 350 тысяч и более 245 тысяч человек соответственно. Около 226 тысяч человек пересекли границу со Словакией", - рассказали в ГПСУ.

 
инфографика ГПСУ

В ведомстве добавили, что почти 1 млн украинцев воспользовались авиационным сообщением, а наименее популярным является морское сообщение - таким образом пересекли государственную границу всего около 500 человек.

Сообщается, что всего за второй год безвиза (с 11.06 2018 по 11.06.2019 гг.) Зафиксировано 2350000 поездок украинцев-безвизовиков. А это в 4,2 раза больше, чем за первый год (с 11.06 2017 по 11.06.2018рр.) - 560 тыс. человек.

В Госпогранслужбе отмечают, что это свидетельствует о том, что все больше украинцев предпочитают безвизовым поездкам (исключительно по биометрическим паспортам), особенно с точки зрения окончания срока действия виз, выданных по 11 июня 2017 года.

"Также отметим, что в пределах компетенции Государственная пограничная служба Украины выполнила все задачи, которые были определены планом действий по либерализации ЕС визового режима для Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас 157 пунктов пропуска через государственную границу оборудованы средствами биометрического контроля и подключены к базам данных Интерпола, а современные технические средства позволяют автоматически проверять все типы биометрических документов.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Пограничная службабезвизЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Пограничная служба
На украинско-польской границе выросли очереди
Львовянин организовал схему выезда мужчин за границу: статус "пенсионера" за 6 000 долларов
Злоупотребления в системе "Шлях": пограничники не пропустили почти 6,5 тысячи человек в 2023 году
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: