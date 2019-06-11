Зеленський прийшов у КС, який розглядає його розпуск Ради
Конституційний суд почав відкриту частину розгляду конституційності указу президента Володимира Зеленського щодо розпуску Верховної Ради 8 скликання.
Розгляд у справі №1-152,2019 веде голова суду Наталя Шаптала, суддя-доповідач – Віктор Кривенко.
Шаптала повідомила, що на засіданні присутні 17 суддів КС, кворум є.
Президент Володимир Зеленський бере участь у судовому засіданні, додала вона.
Також присутні народні депутати, які є позивачами.
Відкрита частина фіксується за допомогою техзасобів, на сайті КС ведеться трансляція.
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