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Зеленский пришел в КС, который рассматривает его роспуск Рады

Вторник, 11 июня 2019, 10:11

Конституционный суд начал открытую часть рассмотрения конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады 8 созыва.

Разбирательство по делу №1-152,2019 ведет глава суда Наталья Шаптала, судья-докладчик – Виктор Кривенко.

Шаптала сообщила, что на заседании присутствуют 17 судей КС, кворум есть.

Президент Владимир Зеленский участвует в судебном заседании, добавила она.

Также присутствуют народные депутаты, которые являются истцами.

Открытая часть фиксируется с помощью техсредств, на сайте КС ведется трансляция.

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Алена Рощенко, УП

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Темы: КСЗеленскийВерховная Радавиборы
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