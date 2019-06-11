Зеленский пришел в КС, который рассматривает его роспуск Рады

Конституционный суд начал открытую часть рассмотрения конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады 8 созыва.

Разбирательство по делу №1-152,2019 ведет глава суда Наталья Шаптала, судья-докладчик – Виктор Кривенко.

Шаптала сообщила, что на заседании присутствуют 17 судей КС, кворум есть.

Президент Владимир Зеленский участвует в судебном заседании, добавила она.

Также присутствуют народные депутаты, которые являются истцами.

Открытая часть фиксируется с помощью техсредств, на сайте КС ведется трансляция.

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