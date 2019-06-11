Зеленский пришел в КС, который рассматривает его роспуск Рады

5543 просмотра
Вторник, 11 июня 2019, 10:11

Конституционный суд начал открытую часть рассмотрения конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады 8 созыва.

Разбирательство по делу №1-152,2019 ведет глава суда Наталья Шаптала, судья-докладчик – Виктор Кривенко.

Шаптала сообщила, что на заседании присутствуют 17 судей КС, кворум есть.

Президент Владимир Зеленский участвует в судебном заседании, добавила она.

Также присутствуют народные депутаты, которые являются истцами.

Открытая часть фиксируется с помощью техсредств, на сайте КС ведется трансляция.

Читайте также Указ президента о роспуске парламента: что скажет Конституционный Суд

Алена Рощенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: КС Зеленский Верховная Рада виборы


powered by lun.ua
Материалы по теме
Зеленский выступил с речью в Конституционном суде и покинул зал 11 июня 2019, 10:27
Указ президента о роспуске парламента: что скажет Конституционный Суд 10 июня 2019, 19:40
Сытник заявляет, что КС лишил НАБУ эффективного инструмента 7 июня 2019, 12:03
Все новости
Главные новости
Зеленский уволил руководителя ГУД
Зеленский выступил с речью в Конституционном суде и покинул зал
Подозреваемого в убийстве майдановца снайпера выпустили под ночной домашний арест
Вакарчук: "Голос" сделает все, чтобы мажоритарка исчезла навсегда
Все новости
мандри

Что необычного посмотреть в Дубае

Опыт

История украинца, который делает ножи для людей всего мира

психология

Почему милениалы выгорают?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів