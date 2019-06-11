Зеленский пришел в КС, который рассматривает его роспуск Рады
Вторник, 11 июня 2019, 10:11
Конституционный суд начал открытую часть рассмотрения конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады 8 созыва.
Разбирательство по делу №1-152,2019 ведет глава суда Наталья Шаптала, судья-докладчик – Виктор Кривенко.
Шаптала сообщила, что на заседании присутствуют 17 судей КС, кворум есть.
Президент Владимир Зеленский участвует в судебном заседании, добавила она.
Также присутствуют народные депутаты, которые являются истцами.
Открытая часть фиксируется с помощью техсредств, на сайте КС ведется трансляция.
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Алена Рощенко, УП