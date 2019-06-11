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Омелян: Авіаперевезення подвоїлися, черга за "Укрзалізницею"

Вівторок, 11 червня 2019, 10:30

Міністр інфраструктури Володимир Омелян вважає швидке зростання української авіаційної галузі прикладом успішності реформ уряду Володимира Гройсмана.

Про це він сказав в інтерв’ю "Голосу Америки", перебуваючи у Лондоні 7 червня.

"Ми побили усі європейські рекорди росту авіасполучення. Аеропорти ростуть з темпами 30-50% і вище. Завдяки тій реформі, через встановлення нормального прозорого конкурентного ринку, яку ми провели, авіаперевезення подвоїлися", – розповів Омелян.

Також, за його словами, Україна вперше з 1980-х років почала капітальне будівництво автошляхів, створивши прозорі умови для роботи близько 40 компаній в галузі, де, як він стверджує, "раніше працювали одна-дві фірми наближені до прем’єр-міністра, чи одного з міністрів".

Міністр інфраструктури сказав, що наступним великим завданням у галузі інфраструктури є реформування "Укрзалізниці".

"Мене сильно непокоїть "Укрзалізниця", бо її потенціал перевезення вантажів і пасажирів величезний. "Укрзалізниця" довго була державою в державі зі своїми правилами, з диким впливом політичних груп та олігархів", – сказав він.

"Я б дуже хотів, щоб ця реформа вдалася. Як кожен українець помітив реформу авіації, коли за квитки платять майже в 10 разів менше, так успішну реформу "Укрзалізниці" помітить кожен українець", – додав Омелян.

"Українська правда" у Threads

Теми: ОмелянМінінфраструктуриавіаУкрзалізницятранспорт
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