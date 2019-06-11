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Зеленський звільнив керівника ДУС

Вівторок, 11 червня 2019, 10:37
Іван Куцик

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади керівника Державного управління справами Івана Куцика і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків очільника ДУС Сергія Борзова.

Відповідні укази з’явилися на сайті президента 11 червня.

Зокрема, в указі №360 йдеться про звільнення Куцика з посади керівника ДУС у зв’язку з поданою ним заявою.

Іншим указом Зеленський призначив заступника керівника ДУС тимчасового виконувати обов’язки керівника відомства.

"Заступнику керівника Державного управління справами Борзову Сергію Сергійовичу тимчасово виконувати обов’язки керівника Державного управління справами", - йдеться в указі.

Крім того, Зеленський звільнив Євгена Сарнацького з посади заступника керівника ДУС.

Сарнацького звільнили у зв’язку з поданою ним заявою.

Українська правда
Теми: Зеленськийуказипрезидент
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