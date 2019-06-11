Зеленський звільнив керівника ДУС

28246 переглядів
Вівторок, 11 червня 2019, 10:37
Іван Куцик

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади керівника Державного управління справами Івана Куцика і призначив тимчасовим виконувачем обов'язків очільника ДУС Сергія Борзова.

Відповідні укази з’явилися на сайті президента 11 червня.

Зокрема, в указі №360 йдеться про звільнення Куцика з посади керівника ДУС у зв’язку з поданою ним заявою.

Іншим указом Зеленський призначив заступника керівника ДУС тимчасового виконувати обов’язки керівника відомства.

"Заступнику керівника Державного управління справами Борзову Сергію Сергійовичу тимчасово виконувати обов’язки керівника Державного управління справами", - йдеться в указі.

Крім того, Зеленський звільнив Євгена Сарнацького з посади заступника керівника ДУС.

Сарнацького звільнили у зв’язку з поданою ним заявою.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський укази президент


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський виступив з промовою у Конституційному суді і покинув залу 11 червня 2019, 10:27
Зеленський прийшов у КС, який розглядає його розпуск Ради 11 червня 2019, 10:11
Омелян сподівається, що Зеленський швидко зметикує, хто така Росія 11 червня 2019, 09:15
Усі новини
Головні новини
ВРП звільнила суддю, яка відмовилась арештувати Саакашвілі
Філарет скликає собор, щоб "узаконити" УПЦ КП
Зеленський скасував укази Порошенка, які той видав уже після поразки
У поліції назвали попередню причину пожежі в психлікарні Одеси
Усі новини
екологія

Як психози у підлітків пов'язані із забрудненням повітря

дослідження

Балувати себе смачненьким на вихідних – шкідливо

психологія

Чому міленіали вигорають?