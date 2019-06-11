Зеленский уволил руководителя ГУД
Президент Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Государственного управления делами Ивана Куцика и назначил временно исполняющим обязанности главы ГУД Сергея Борзова.
Соответствующие указы появились на сайте президента 11 июня.
В частности, в указе №360 речь идет об увольнении Куцыка с должности руководителя ГУД в связи с поданным им заявлением.
Другим указом Зеленский назначил заместителя руководителя ГУД временным исполняющим обязанности руководителя ведомства.
"Заместителю руководителя Государственного управления делами Борзову Сергею Сергеевичу временно исполнять обязанности руководителя Государственного управления делами", - говорится в указе.
Кроме того, Зеленский уволил Евгения Сарнацкого с должности заместителя руководителя ГУД.
Сарнацкого уволили в связи с поданным им заявлением.
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