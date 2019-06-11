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Зеленский уволил руководителя ГУД

Вторник, 11 июня 2019, 10:37
Иван Куцик

Президент Владимир Зеленский уволил с должности руководителя Государственного управления делами Ивана Куцика и назначил временно исполняющим обязанности главы ГУД Сергея Борзова.

Соответствующие указы появились на сайте президента 11 июня.

В частности, в указе №360 речь идет об увольнении Куцыка с должности руководителя ГУД в связи с поданным им заявлением.

Другим указом Зеленский назначил заместителя руководителя ГУД временным исполняющим обязанности руководителя ведомства.

"Заместителю руководителя Государственного управления делами Борзову Сергею Сергеевичу временно исполнять обязанности руководителя Государственного управления делами", - говорится в указе.

Кроме того, Зеленский уволил Евгения Сарнацкого с должности заместителя руководителя ГУД.

Сарнацкого уволили в связи с поданным им заявлением.

Украинская правда
Темы: Зеленскийуказыпрезидент
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