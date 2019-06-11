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Погода: Спека до +35, дощі – де-не-де

Вівторок, 11 червня 2019, 11:07

Денна температура повітря 12 червня становитиме +30+35 градусів, у більшості областей без опадів.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко у Facebook.

Зазначається, що у середу температура повітря становитиме +30+35 градусів, у західних областях +29+32 градуси.

"Найближчої ночі можна дихати, гуляти і весело бити комарів - в Україні +17+23 градуси", - повідомила синоптик.

За її даними, окремі дощі з грозами можливі на Заході, Півночі та на Вінниччині.

"Щоправда, їхній масштаб та поширення меншають, спека випаровує вологу, тому дощі ймовірні у цих частинах, проте такі собі - де-не-де…", - додала вона.

Повідомляється, що у східних областях, південній частині та у більшості Центру - сухо, ясно, спекотно, пожежна небезпека.

Діденко додала, що  у Києві у середу буде спека, +30+33 градуси, суттєві опади малоймовірні, а у подальшому теж буде спека і домінуватиме сухе повітря.

Українська правда
Теми: погода
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