Погода: Спека до +35, дощі – де-не-де

3405 переглядів
Вівторок, 11 червня 2019, 11:07

Денна температура повітря 12 червня становитиме +30+35 градусів, у більшості областей без опадів.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко у Facebook.

Зазначається, що у середу температура повітря становитиме +30+35 градусів, у західних областях +29+32 градуси.

"Найближчої ночі можна дихати, гуляти і весело бити комарів - в Україні +17+23 градуси", - повідомила синоптик.

За її даними, окремі дощі з грозами можливі на Заході, Півночі та на Вінниччині.

"Щоправда, їхній масштаб та поширення меншають, спека випаровує вологу, тому дощі ймовірні у цих частинах, проте такі собі - де-не-де…", - додала вона.

Повідомляється, що у східних областях, південній частині та у більшості Центру - сухо, ясно, спекотно, пожежна небезпека.

Діденко додала, що  у Києві у середу буде спека, +30+33 градуси, суттєві опади малоймовірні, а у подальшому теж буде спека і домінуватиме сухе повітря.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: погода


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Погода: понад 30 градусів і майже без опадів по всій Україні 10 червня 2019, 12:40
На початку тижня Україну заллє і прогріє до +34 9 червня 2019, 22:24
У неділю Україну знову накриють грози 8 червня 2019, 18:42
Усі новини
Головні новини
ВРП звільнила суддю, яка відмовилась арештувати Саакашвілі
Філарет скликає собор, щоб "узаконити" УПЦ КП
Зеленський скасував укази Порошенка, які той видав уже після поразки
У поліції назвали попередню причину пожежі в психлікарні Одеси
Усі новини
екологія

Як психози у підлітків пов'язані із забрудненням повітря

дослідження

Балувати себе смачненьким на вихідних – шкідливо

психологія

Чому міленіали вигорають?