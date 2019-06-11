Погода: Жара до +35, дожди – кое-где

Дневная температура воздуха 12 июня составит +30+35 градусов, в большинстве областей без осадков.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Отмечается, что в среду температура воздуха составит +30+35 градусов, в западных областях +29+32 градуса.

"В ближайшие ночи можно дышать, гулять и весело бить комаров - в Украине +17+23 градуса", - сообщила синоптик.

По ее данным, отдельные дожди с грозами возможны на Западе, Севере и в Винницкой области.

"Правда, их масштаб и распространение уменьшаются, жара испаряет влагу, поэтому дожди вероятны в этих частях, однако некие - кое-где...", - добавила она.

Сообщается, что в восточных областях, южной части и в большинстве Центра - сухо, ясно, жарко, пожарная опасность.

Диденко добавила, что в Киеве в среду будет жара, +30+33 градуса, существенные осадки маловероятны, а в дальнейшем тоже будет жара и будет доминировать сухой воздух.