Погода: Жара до +35, дожди – кое-где
Дневная температура воздуха 12 июня составит +30+35 градусов, в большинстве областей без осадков.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Отмечается, что в среду температура воздуха составит +30+35 градусов, в западных областях +29+32 градуса.
"В ближайшие ночи можно дышать, гулять и весело бить комаров - в Украине +17+23 градуса", - сообщила синоптик.
По ее данным, отдельные дожди с грозами возможны на Западе, Севере и в Винницкой области.
"Правда, их масштаб и распространение уменьшаются, жара испаряет влагу, поэтому дожди вероятны в этих частях, однако некие - кое-где...", - добавила она.
Сообщается, что в восточных областях, южной части и в большинстве Центра - сухо, ясно, жарко, пожарная опасность.
Диденко добавила, что в Киеве в среду будет жара, +30+33 градуса, существенные осадки маловероятны, а в дальнейшем тоже будет жара и будет доминировать сухой воздух.