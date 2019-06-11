Додон заявив, що скасував указ про розпуск парламенту Молдови

Президент Молдови Ігор Додон повідомив, що скасував підписаний у неділю Павлом Філіпом у якості в.о. президента указ про розпуск парламенту.

Про це повідомляє "Європейська правда", посилаючись на молдовське видання Newsmaker.

"Я консультувався з фракціями, що указ про розпуск (парламенту – ЄП.) Філіпа не відповідає Конституції. Сьогодні я підписав указ про його скасування", - розповів Додон на брифінгу після засідання Ради безпеки.

Нагадаємо, від суботи у Молдові фактично склалося двовладдя з двома урядами і новою парламентською більшістю, легітимність якої Демократична партія не визнає.

Конституційний суд Молдови, підконтрольний Демократичній партії, визнав усі рішення нового скликання парламенту нелегітимними, а також ухвалив рішення про розпуск парламенту і проведення нових виборів 6 вересня.

Генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд попросив Венеціанську комісію надати "термінову" оцінку останніх рішень Конституційного суду Молдови.

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