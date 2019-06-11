Додон заявил, что отменил указ о роспуске парламента Молдовы

2048 просмотров
Вторник, 11 июня 2019, 11:31

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что отменил подписанный в воскресенье Павлом Филипом в качестве и.о. президента указ о роспуске парламента.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на молдавское издание Newsmaker .

"Я консультировался с фракциями, указ о роспуске (парламента & ndash; ЕП.) Филиппа не соответствует Конституции. Сегодня я подписал указ о его отмене", - рассказал Додон на брифинге после заседания Совета безопасности.

Напомним, с субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которого предыдущая власть не признает.

Парламентское большинство в составе пророссийской Соцпартии и проевропейского блока ACUM избрало руководство парламента и назначило правительство во главе с проевропейским премьером Майей Санду.

Предыдущая власть считает все субботние решения парламента нелегитимным. Обе стороны обвиняют друг друга в узурпации власти.

Европейский Союз на уровне Еврокомиссии и высокого представителя по вопросам внешней политики официально сообщил, что считает легитимным избрание нового правительства.

Читайте также: На грани переворота: что происходит в Молдове и что это значит для Украины

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Молдова


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Румынии говорят, что заявление главы МИД по Молдове неправильно поняли 11 июня 2019, 08:54
У Путина заявили, что "хозяин Молдовы" тайно предложил федерализации страны 11 июня 2019, 08:21
Климкин: Перспектива российского плацдарма в Молдове создам угрозу для юга Украины 10 июня 2019, 18:27
Все новости
Главные новости
Зеленский отменил указы Порошенко, которые он выдал уже после поражения
В полиции назвали предварительную причину пожара в психбольнице Одессы
Зеленский уволил руководителя ГУД
Зеленский выступил с речью в Конституционном суде и покинул зал
Все новости
исследование

"Убежать" от старения можно на велосипеде

еда

Как португальские паштейши вкусно приживаются в Украине

Кино

10 фильмов, которые помогут вам быть толерантными

Поиск по сайту
Архив
Весь архів