Гітаристу російського гурту заборонили в’їзд в Україну
Громадянина Росії, гітариста гурту "Бахит-компот", який прилетів в аеропорт "Київ" 10 червня, не пропустили співробітники Державної прикордонної служби України.
Як повідомили джерела "Української правди", йдеться про гітариста Яна Комарницького.
За даними ДПСУ, перевірка в пункті пропуску "Жуляни" пасажирів, які прибули з Мінська, показала, що громадянин РФ у 2016 році їздив у Донецьк на окупованій території без отримання дозволу та поза КПВВ.
Це є порушенням ч. 2 ст. 10 закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на ТОТУ, зазначає Пркиордонна служба.
За рішенням начальника Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", громадянину Росії 1973 року народження заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки.
Громадянина РФ повернули зворотним рейсом.
Загалом із початку року прикордонники під час в’їзду в Україну відмовили у перетинанні державного кордону та повернули зворотно 20 діячів культури та мистецтва РФ, які порушили українське законодавство.
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