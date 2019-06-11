Гітаристу російського гурту заборонили в’їзд в Україну

Громадянина Росії, гітариста гурту "Бахит-компот", який прилетів в аеропорт "Київ" 10 червня, не пропустили співробітники Державної прикордонної служби України.

Як повідомили джерела "Української правди", йдеться про гітариста Яна Комарницького.

За даними ДПСУ, перевірка в пункті пропуску "Жуляни" пасажирів, які прибули з Мінська, показала, що громадянин РФ у 2016 році їздив у Донецьк на окупованій території без отримання дозволу та поза КПВВ.

Це є порушенням ч. 2 ст. 10 закону України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на ТОТУ, зазначає Пркиордонна служба.

За рішенням начальника Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ", громадянину Росії 1973 року народження заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки.

Ян Комарницький

Громадянина РФ повернули зворотним рейсом.

Загалом із початку року прикордонники під час в’їзду в Україну відмовили у перетинанні державного кордону та повернули зворотно 20 діячів культури та мистецтва РФ, які порушили українське законодавство.