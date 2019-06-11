Гитаристу российской группы запретили въезд в Украину
Гражданина России, гитариста группы "Бахыт-компот", который прилетел в аэропорт "Киев" 10 июня, не пропустили сотрудники Государственной пограничной службы Украины.
По результатам проверки в пункте пропуска "Жуляны" пассажиров, прибывших из Минска, установлено, что гражданин РФ в 2016 году ездил в Донецк на оккупированной территории без получения разрешения и за пределами КПВВ.
Это является нарушением ч.2 ст.10 закона Украины об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на ВОТУ,, отмечает Пограничная служба.
По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", гражданину России 1973 года запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.
Гражданина РФ вернули обратным рейсом.
Всего с начала года пограничники при въезде в Украину отказали в пересечении государственной границы и вернули обратно 20 деятелей культуры и искусства РФ, нарушивших украинское законодательство.
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