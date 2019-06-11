Гитаристу российской группы запретили въезд в Украину

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Вторник, 11 июня 2019, 12:12

Гражданина России, гитариста группы "Бахыт-компот", который прилетел в аэропорт "Киев" 10 июня, не пропустили сотрудники Государственной пограничной службы Украины.

По результатам проверки в пункте пропуска "Жуляны" пассажиров, прибывших из Минска, установлено, что гражданин РФ в 2016 году ездил в Донецк на оккупированной территории без получения разрешения и за пределами КПВВ.

Это является нарушением ч.2 ст.10 закона Украины об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на ВОТУ,, отмечает Пограничная служба.

По решению начальника Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", гражданину России 1973 года запрещен въезд в Украину сроком на 3 года.

Гражданина РФ вернули обратным рейсом.

Всего с начала года пограничники при въезде в Украину отказали в пересечении государственной границы и вернули обратно 20 деятелей культуры и искусства РФ, нарушивших украинское законодательство.

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Темы: Пограничная служба граница Росcия Донбасс


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