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Філарет скликає собор, щоб "узаконити" УПЦ КП

Вівторок, 11 червня 2019, 12:57
Філарет скликає собор, щоб узаконити УПЦ КП

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що 20 червня скликає собор ліквідованого Київського патріархату, де офіційно не визнає автокефалії української православної церкви.

Про це він сказав перед початком форуму "За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат!", пише BBC News Україна.

"Ми скликаємо помісний собор, на якому не затвердимо рішення того собору, який був 15 грудня 2018 року. Значить, він для нас не є обов'язковим. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде. Собор ми скликаємо на 20 червня", – заявив Філарет.

За його словами, 11 червня прихильники ліквідованої УПЦ КП напишуть звернення до президента Володимира Зеленського з проханням "підтримати Українську православну церкву – Київський патріархат від будь-якого посягання".

"Собору помісного Київського патріархату 15 грудня не було, а був збір підписів під постановою помісного собору. Ми ту постанову на помісному соборі відкинемо і він буде для нас не дійсним", – додав він.

Патріарх вважає, що зможе "зберегти Київський патріархат. Він хоч буде і маленьким, але виросте у велику церкву".

Філарет також заявив, що предстоятель ПЦУ митрополит "Епіфаній – слуга Вселенського патріарха".

"Поставив грека вікарним єпископом, щоб він спостерігав і передавав інформацію Вселенському патріарху, щоб передавав вказівки через нього що робити", – сказав Філарет.

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Нагадаємо:

  • 15 грудня 2018 року українські церкви об’єдналися у єдину Православну церкву України, її очолив митрополит Епіфаній. Представники РПЦ (УПЦ МП) переважно відмовилися визнати її, але окремі парафії переходять до ПЦУ.
  • Навесні Філарет почав стверджувати, що при переговорах про створення Єдиної помісної православної української церкви президент Петро Порошенко вмовив його зняти свою кандидатуру на предстоятеля, але пообіцяв негласне керівництво.
  • Філарет каже, що домовленості порушено та критикує дії Епіфанія.
  • Філарет також заявив, що Київський патріархат досі не ліквідований.
  • Після того помісна Православна церква України опублікувала фрагмент відеозапису собору від 15 грудня 2018 року, на якому зафіксована ліквідація Української православної церкви Київського патріархату.

"Українська правда" у Threads

Теми: томосцеркваФіларетЕпіфанійПравославна Церква України
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