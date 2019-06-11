Філарет скликає собор, щоб "узаконити" УПЦ КП

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що 20 червня скликає собор ліквідованого Київського патріархату, де офіційно не визнає автокефалії українських православних церков.

Про це він сказав перед початком форуму "За Українську Православну Церкву! За Київський Патріархат!", пише BBC News Україна.

"Ми скликаємо помісний собор, на якому не затвердимо рішення того собору, який був 15 грудня 2018 року. Значить, він для нас не є обов'язковим. Цим ми покажемо, що Київський патріархат був, є і буде. Собор ми скликаємо на 20 червня", – заявив Філарет.

За його словами, 11 червня прихильники ліквідованої УПЦ КП напишуть звернення до президента Володимира Зеленського з проханням "підтримати Українську православну церкву – Київський патріархат від будь-якого посягання".

"Собору помісного Київського патріархату 15 грудня не було, а був збір підписів під постановою помісного собору. Ми ту постанову на помісному соборі відкинемо і він буде для нас не дійсним", – додав він.

Патріарх вважає, що зможе "зберегти Київський патріархат. Він хоч буде і маленьким, але виросте у велику церкву".

Філарет також заявив, що предстоятель ПЦУ митрополит "Епіфаній – слуга Вселенського патріарха".

"Поставив грека вікарним єпископом, щоб він спостерігав і передавав інформацію Вселенському патріарху, щоб передавав вказівки через нього що робити", – сказав Філарет.

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