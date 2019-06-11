Іспанський консул вплав дістався до Криму

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Вівторок, 11 червня 2019, 13:40

Почесний консул Іспанії в Узбекистані Альфонсо Лопес Пандіелья незаконно потрапив в анексований Росією Крим, перетнувши кордон України через Керченську протоку під час російських змагань X-Waters.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Пандіелья знаходиться у списку учасників змагань. Іспанець переплив Керченську протоку 1 червня від коси Чушка в Краснодарському краї до фортеці Єні-Кале в Керчі.

Але, як повідомляє видання, не зізнався, чи попереджали його організатори змагань про наслідки відвідування Криму в такий спосіб. При цьому дипломат зауважив, що не перебуває на державній службі в Іспанії.

"Таким іноземцям забороняється в'їзд в Україну мінімум на 3 роки. Розмір штрафу до 5100 гривень. Якщо ж це порушення було вчинене групою осіб, то від 5100 гривень", – розповіли в Держприкордонслужбі.

Законно потрапити в Крим можна лише через адміністративну межу з окупованим Кримом у Херсонській області. За порушення режиму перетину кордону України загрожує депортація і штраф.

Нагадаємо:

  • 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся так званий "референдум" про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу, назвавши окупацію "відновленням історичної справедливості".
  • Україна, ЄС і США не визнали "референдум" і ввели ряд економічних санкцій стосовно РФ.
  • Верховна Рада оголосила 20 лютого 2014 року датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією.

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Теми: Крим кордон інавгурація


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