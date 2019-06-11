Испанский консул на веслах незаконно заплыл в Крым

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Вторник, 11 июня 2019, 13:40

Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиелья незаконно пересек границу Украины через Керченский пролив в ходе российских соревнований X-Waters.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Пандиелья переплыл Керченский пролив 1 июня от косы Чушка в Краснодарском крае до крепости Еникале в Керчи.

Впрочем, как сообщает издание, не признался, предупреждали ли его организаторы соревнований о последствиях посещения Крыма таким способом. При этом дипломат отметил, что не находится на госслужбе в Испании.

"Таким иностранцам запрещается въезд в Украину минимум на 3 года. Размер штрафа до 5100 гривен. Если же это нарушение было совершено группой лиц, то от 5100 гривен", - рассказали в Госпогранслужбе.

Законно попасть в Крым можно только через административную границу с оккупированным Крымом в Херсонской области. За нарушение режима пересечения границы грозит депортация и штраф.

Напомним:

  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав, назвав оккупацию "восстановлением исторической справедливости".
  • Украина, ЕС и США не признали "референдум" и ввели ряд экономических санкций в отношении РФ.
  • Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

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Темы: Крым граница инаугурация


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