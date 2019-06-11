Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиелья незаконно пересек границу Украины через Керченский пролив в ходе российских соревнований X-Waters.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Пандиелья переплыл Керченский пролив 1 июня от косы Чушка в Краснодарском крае до крепости Еникале в Керчи.

Впрочем, как сообщает издание, не признался, предупреждали ли его организаторы соревнований о последствиях посещения Крыма таким способом. При этом дипломат отметил, что не находится на госслужбе в Испании.

"Таким иностранцам запрещается въезд в Украину минимум на 3 года. Размер штрафа до 5100 гривен. Если же это нарушение было совершено группой лиц, то от 5100 гривен", - рассказали в Госпогранслужбе.

Законно попасть в Крым можно только через административную границу с оккупированным Крымом в Херсонской области. За нарушение режима пересечения границы грозит депортация и штраф.

Напомним: