Испанский консул вплавь добрался до Крыма
Почетный консул Испании в Узбекистане Альфонсо Лопес Пандиелья незаконно пересек границу Украины через Керченский пролив в ходе российских соревнований X-Waters.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Пандиелья числится в списке участников соревнований. Испанец переплыл Керченский пролив 1 июня от косы Чушка в Краснодарском крае до крепости Еникале в Керчи.
Впрочем, как сообщает издание, не признался, предупреждали ли его организаторы соревнований о последствиях посещения Крыма таким способом. При этом дипломат отметил, что не находится на госслужбе в Испании.
"Таким иностранцам запрещается въезд в Украину минимум на 3 года. Размер штрафа до 5100 гривен. Если же это нарушение было совершено группой лиц, то от 5100 гривен", - рассказали в Госпогранслужбе.
Законно попасть в Крым можно только через административную границу с оккупированным Крымом в Херсонской области. За нарушение режима пересечения границы грозит депортация и штраф.
Напомним:
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся так называемый "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав, назвав оккупацию "восстановлением исторической справедливости".
- Украина, ЕС и США не признали "референдум" и ввели ряд экономических санкций в отношении РФ.
- Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.