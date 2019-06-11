В Одесі позеленіло море: купатися не рекомендують
Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує утриматися від купання в морі в зв'язку з аномальним розвитком водоростей.
Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті служби.
"У зв’язку з аномальним явищем, яке спостерігається на пляжах Одеси та області, а саме інтенсивним розвитком водоростей, що може спричинити наявність у морській воді небезпечних речовин та мікробіологічних організмів, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області застерігає населення, особливо дітей, від купання у такій воді", – йдеться в повідомленні.
Населення також застерігають від споживання виловленої на побережжі морської риби, мідій, креветок та інших морепродуктів.
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