В Одесі позеленіло море: купатися не рекомендують

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Вівторок, 11 червня 2019, 13:58

Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує утриматися від купання в морі в зв'язку з аномальним розвитком водоростей.

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті служби.

"У зв’язку з аномальним явищем, яке спостерігається  на пляжах Одеси та  області, а саме інтенсивним розвитком водоростей, що може спричинити   наявність у морській  воді небезпечних речовин та мікробіологічних організмів, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області застерігає населення, особливо дітей,  від купання у такій воді", – йдеться в повідомленні.

 
Причини цього явища - спека і дощі, які спровокували цвітіння водоростей

Населення також застерігають від споживання  виловленої  на побережжі морської риби, мідій, креветок та інших морепродуктів.

 
Пес після купання на одеському пляжі
думская

Українська правда

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Теми: Одеса


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