Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одессе позеленело море: купаться не рекомендуют

Вторник, 11 июня 2019, 13:58
В Одессе позеленело море: купаться не рекомендуют

Главное управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области рекомендует воздержаться от купания в море в связи с аномальным развитием водорослей.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте службы.

"В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах Одессы и области, а именно интенсивным развитием водорослей, что может привести наличие в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области предостерегает население, особенно детей, от купания в такой воде", – говорится в сообщении.

 
Причины этого явления — жара и дожди, которые спровоцировали цветение пенообразующих водорослей

Также население предостерегают от потребления выловленной на побережье морской рыбы, мидий, креветок и других морепродуктов.

 
Собака после купания на одесском пляже
Думская

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Одесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
Одесса
Залужный назначил нового начальника одесского военкомата
Зеленский: Оккупанты будут бояться приближаться к Крыму и нашим берегам Азовского моря
Зеленский приехал в Одессу
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: