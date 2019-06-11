В Одессе позеленело море: купаться не рекомендуют

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Вторник, 11 июня 2019, 13:58

Главное управление по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Одесской области рекомендует воздержаться от купания в море в связи с аномальным развитием водорослей.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте службы.

"В связи с аномальным явлением, которое наблюдается на пляжах Одессы и области, а именно интенсивным развитием водорослей, что может привести наличие в морской воде опасных веществ и микробиологических организмов, Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области предостерегает население, особенно детей, от купания в такой воде", – говорится в сообщении.

 
Причины этого явления — жара и дожди, которые спровоцировали цветение пенообразующих водорослей

Также население предостерегают от потребления выловленной на побережье морской рыбы, мидий, креветок и других морепродуктов.

 
Собака после купания на одесском пляже
Думская

Украинская правда

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Темы: Одесса


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