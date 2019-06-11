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Поліцейські затримали міжнародного шахрая у сфері нерухомості

Вівторок, 11 червня 2019, 15:12

Українські оперативники затримали чоловіка, який під приводом будівництва об’єктів нерухомості незаконно заволодів 300 тисячами доларів.

Про це 11 червня повідомляє прес-служба Національної поліції.

Відзначається, що 45-річний громадянин Молдови розшукувався місцевими правоохоронцями за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 190 (шахрайство в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу Молдови. 

 

У 2015 році у Кишиневі чоловік "виманив" у місцевого мешканця кошти. Він обіцяв зайнятися будівництвом об’єктів нерухомості на території Кишинева та Києва.

Водночас, затриманий жодних взятих на себе зобов’язань не виконав, а будівництво запланованих об’єктів навіть не розпочалось. 

У 2017 році в Молдові видали ордер на арешт підозрюваного,  але чоловік втік з країни. Торік його оголосили у міжнародний розшук з метою арешту та екстрадиції, а 11 червня його затримали у Києві.

"Затриманий доставлений до столичного управління поліції. Наразі вирішується питання щодо його тимчасового арешту з подальшою екстрадицією до Республіки Молдова", - відзначили у відомстві.

За молдовським законодавством йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

Українська правда
Теми: Молдоваполіціябудівництво
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