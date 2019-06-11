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Полицейские задержали международного мошенника в сфере недвижимости

Вторник, 11 июня 2019, 15:12

Украинские оперативники задержали мужчину, который под предлогом строительства объектов недвижимости незаконно завладел 300 тысячами долларов.

Об этом 11 июня сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отмечается, что 45-летний гражданин Молдовы разыскивался местными правоохранителями за совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Молдовы.

 

 

В 2015 году в Кишиневе мужчина "выманил" у местного жителя средства. Он обещал заняться строительством объектов недвижимости на территории Кишинева и Киева.

В то же время, задержанный никаких взятых на себя обязательств не выполнил, а строительство запланированных объектов даже не началось.

В 2017 году в Молдове выдали ордер на арест подозреваемого, но мужчина бежал из страны. В прошлом году его объявили в международный розыск с целью ареста и экстрадиции, а 11 июня его задержали в Киеве.

"Задержанный доставлен в столичное управление полиции. Сейчас решается вопрос о его временном аресте с последующей экстрадицией в Республику Молдова", - отметили в ведомстве.

По молдавскому законодательству ему грозит до 15 лет тюремного заключения. 

Украинская правда

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Темы: Молдоваполициястроительство
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