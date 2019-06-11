Жінка торгувала бойовими гранатами в підземному переході

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Вівторок, 11 червня 2019, 15:12

У Дніпрі поліцейські викрили жінку, підозрювану у збуті зброї та боєприпасів.

Про це інформує прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Оперативники Дніпровського відділу поліції задокументували факт продажу гранат у підземному переході в Новокодацькому районі Дніпра.

 

Зазначається, що правоохоронці вилучили у жінки 2 гранати Ф-1 із запалами. В подальшому за місцем мешкання фігурантки було проведено санкціонований обшук, під час якого правоохоронці виявили 2 гранатомети РПГ-26. Все вилучене направлено на експертизу. 

Встановлено, що 52-річна жінка вже була  раніше судимою за збут наркотиків, крадіжку та незаконне зберігання зброї.

 

Її затримали, вирішується питання про обрання затриманій міри запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), жінці загрожує до 7 років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: Дніпро кримінал поліція


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