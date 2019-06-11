Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Жінка торгувала бойовими гранатами в підземному переході

Вівторок, 11 червня 2019, 15:12

У Дніпрі поліцейські викрили жінку, підозрювану у збуті зброї та боєприпасів.

Про це інформує прес-служба поліції Дніпропетровської області.

Оперативники Дніпровського відділу поліції задокументували факт продажу гранат у підземному переході в Новокодацькому районі Дніпра.

 

Зазначається, що правоохоронці вилучили у жінки 2 гранати Ф-1 із запалами. В подальшому за місцем мешкання фігурантки було проведено санкціонований обшук, під час якого правоохоронці виявили 2 гранатомети РПГ-26. Все вилучене направлено на експертизу. 

Встановлено, що 52-річна жінка вже була  раніше судимою за збут наркотиків, крадіжку та незаконне зберігання зброї.

 

Її затримали, вирішується питання про обрання затриманій міри запобіжного заходу.

Відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), жінці загрожує до 7 років позбавлення волі.

Українська правда
Теми: Дніпрокриміналполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Відповідальність за атаку на "Київстар" взяли на себе російські хакери

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Байден закликав Конгрес не робити "подарунок Путіну"

Практично неможливо − лідер республіканців у Сенаті про схвалення допомоги Україні до Різдва

Усі новини...
Дніпро
Побиття зі стріляниною: у мережі з’явилося відео "вручення повістки" в Дніпрі. Поліція проводить перевірку
Маневрували на двох човнах: ССО показали, як розбили окупантів на одному з островів Дніпра
Російські "воєнкори" побоюються, що Україна може форсувати Дніпро – ISW
Останні новини
13:34
Захисники стійко тримають оборону на авдіївському та мар'їнському напрямках – Тарнавський
13:22
Кремль через "Вагнер" заробляє мільярди на торгівлі африканським золотом - розслідування
13:21
Вчені вперше зблизька роздивилися наслідки вибуху масивної зірки Чумацького Шляху
13:13
Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою
13:02
Для стадіонів розробили заходи безпеки, щоб повернути на трибуни глядачів
12:57
Прикордонники не винні: нацпарк спростував слова про причетність ДПСУ до "смерті ведмедиці"
12:54
У черзі на кордонах України стоять понад 4 тисячі вантажівок − ДПСУ
12:51
Україна може імпортувати з ЄС до 1,7 ГВт електроенерії - Шмигаль
12:42
Вчені виявили позитивний вплив екстракту канабісу на мозок ВІЛ-інфікованих людей
12:41
NovaPay випустила платіжні карти й першою серед небанків запускає мобільний застосунок
Усі новини...
Реклама: