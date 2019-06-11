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Женщина торговала боевыми гранатами в подземном переходе

Вторник, 11 июня 2019, 15:12

В Днипре полицейские разоблачили женщину, подозреваемую в сбыте оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Оперативники Днепровского отдела полиции задокументировали факт продажи гранат в подземном переходе в Новокодацком районе Днипра.

 

Отмечается, что правоохранители изъяли у женщины 2 гранаты Ф-1 с запалом. В дальнейшем по месту жительства был проведен санкционированный обыск, во время которого правоохранители обнаружили 2 гранатомета РПГ-26. Все изъятое направлено на экспертизу.

Установлено, что 52-летняя женщина уже была ранее судимыма за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия.

 

Ее задержали, решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), женщине грозит до 7 лет лишения свободы.

Украинская правда
Темы: Днепркриминалполиция
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