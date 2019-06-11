Женщина торговала боевыми гранатами в подземном переходе
В Днипре полицейские разоблачили женщину, подозреваемую в сбыте оружия и боеприпасов.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
Оперативники Днепровского отдела полиции задокументировали факт продажи гранат в подземном переходе в Новокодацком районе Днипра.
Отмечается, что правоохранители изъяли у женщины 2 гранаты Ф-1 с запалом. В дальнейшем по месту жительства был проведен санкционированный обыск, во время которого правоохранители обнаружили 2 гранатомета РПГ-26. Все изъятое направлено на экспертизу.
Установлено, что 52-летняя женщина уже была ранее судимыма за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия.
Ее задержали, решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.
Согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), женщине грозит до 7 лет лишения свободы.
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