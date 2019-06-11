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Зеленський призначив очільником Служби зовнішньої розвідки нардепа "Батьківщини"

Вівторок, 11 червня 2019, 15:55
Владислав Бухарєв

Президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

"Головою Служби зовнішньої розвідки призначено Бухарєва Владислава", - сказав Рябошапка, коментуючи президентські укази про нові звільнення та призначення.

Нагадаємо:

  • У 2014 році Владислав Бухарєв був першим заступником голови СБУ, начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
  • З жовтня 2014 року - народний депутат Верховної Ради України. Обраний по одномандатному 162 виборчому округу. Член фракції "Батьківщина".
  • Також Бухарєв є членом колегії при МВС, раніше входив до конкурсної комісії з відбору членів Держбюро розслідувань.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийкадриБатьківщинаТимошенко
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