Зеленський призначив очільником Служби зовнішньої розвідки нардепа "Батьківщини"
Вівторок, 11 червня 2019, 15:55
Президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва.
Про це на брифінгу у вівторок повідомив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка.
"Головою Служби зовнішньої розвідки призначено Бухарєва Владислава", - сказав Рябошапка, коментуючи президентські укази про нові звільнення та призначення.
Нагадаємо:
- У 2014 році Владислав Бухарєв був першим заступником голови СБУ, начальником Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.
- З жовтня 2014 року - народний депутат Верховної Ради України. Обраний по одномандатному 162 виборчому округу. Член фракції "Батьківщина".
- Також Бухарєв є членом колегії при МВС, раніше входив до конкурсної комісії з відбору членів Держбюро розслідувань.
Українська правда