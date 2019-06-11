Зеленський призначив очільником Служби зовнішньої розвідки нардепа "Батьківщини"

Президент Володимир Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Владислава Бухарєва.

Про це на брифінгу у вівторок повідомив заступник глави Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

"Головою Служби зовнішньої розвідки призначено Бухарєва Владислава", - сказав Рябошапка, коментуючи президентські укази про нові звільнення та призначення.

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