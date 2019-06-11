Зеленский назначил руководителем Службы внешней разведки нардепа "Батькивщины"
Вторник, 11 июня 2019, 15:55
Президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева.
Об этом на брифинге во вторник сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.
"Председателем Службы внешней разведки назначен Бухарев Владислав", - сказал Рябошапка, комментируя президентские указы о новых увольнениях и назначениях.
Напомним:
- В 2014 году Владислав Бухарев был первым заместителем главы СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
- С октября 2014 года - народный депутат Верховной Рады Украины. Избран по одномандатному 162 избирательному округу. Член фракции "Батькивщина".
- Также Бухарев является членом коллегии при МВД, ранее входил в конкурсную комиссию по отбору членов Госбюро расследований.
Украинская правда