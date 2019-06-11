Зеленский назначил руководителем Службы внешней разведки нардепа "Батькивщины"

Президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева.

Об этом на брифинге во вторник сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

"Председателем Службы внешней разведки назначен Бухарев Владислав", - сказал Рябошапка, комментируя президентские указы о новых увольнениях и назначениях.

Напомним: