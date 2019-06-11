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Зеленский назначил руководителем Службы внешней разведки нардепа "Батькивщины"

Вторник, 11 июня 2019, 15:55
Владислав Бухарев

Президент Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Владислава Бухарева.

Об этом на брифинге во вторник сообщил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

"Председателем Службы внешней разведки назначен Бухарев Владислав", - сказал Рябошапка, комментируя президентские указы о новых увольнениях и назначениях.

Напомним:

  • В 2014 году Владислав Бухарев был первым заместителем главы СБУ, начальником Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
  • С октября 2014 года - народный депутат Верховной Рады Украины. Избран по одномандатному 162 избирательному округу. Член фракции "Батькивщина".
  • Также Бухарев является членом коллегии при МВД, ранее входил в конкурсную комиссию по отбору членов Госбюро расследований.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийкадрыБатькивщинаТимошенко
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