У саду селянина відкопали один з найбільших в Україні складів боєприпасів

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Вівторок, 11 червня 2019, 18:26

На Рівненщині поліцейські вилучили на подвір’ї місцевого жителя один із найбільших в Україні арсеналів боєприпасів.

Як повідомляє поліція Рівненщини, у селі Сіянці Острозького району поблизу будинку у садку на глибині півтора метри був закопаний схрон боєприпасів.

 

"Сьогодні, 11 червня, за отриманою управлінням карного розшуку інформацією оперативники, слідчі, кінологи та вибухотехніки поліції області за процесуального керівництва прокуратури під час проведення обшуку виявили на подвір’ї 45-річного жителя Острозького району один із найбільших в Україні складів боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

 

Зокрема, було виявлено: 109 корпусів гранати РГД-5, 39 — корпусів гранати Ф1, 126 запалів до гранат типу УЗРГМ-2, 28 – підствольних гранат ВОГ-25, 6 – протитанкових гранат РПГ-7М, 29 – реактивних протитанкових гранат РПГ-22, 6 – реактивних протитанкових гранат РПГ-26, 5 ящиків набоїв калібру 7,63 і один – калібру 9,00.

У поліції зазначили, що все вилучене скеровуватиметься для проведення експертизи, за результатами якої прийматиметься процесуальне рішення.

У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України поліцейські встановлюють походження боєприпасів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Українська правда

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Теми: Рівненська область зброя поліція


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