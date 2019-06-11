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В саду крестьянина нашли один из крупнейших в Украине складов боеприпасов

Вторник, 11 июня 2019, 18:26

На Ровенщине полицейские изъяли во дворе местного жителя один из крупнейших в Украине арсеналов боеприпасов.

Как сообщает полиция Ровенской области, в селе Сеянцы Острожского района возле дома в саду на глубине полтора метра был закопан схрон боеприпасов.

 

"Сегодня, 11 июня, по полученной управлением уголовного розыска информации оперативники, следователи, кинологи и взрывотехники полиции области под процессуальным руководством прокуратуры при проведении обыска обнаружили во дворе 45-летнего жителя Острожского района один из крупнейших в Украине складов боеприпасов", - говорится в сообщении.

 

В частности, было выявлено 109 корпусов гранаты РГД-5, 39 - корпусов гранаты Ф1, 126 запалов к гранатам типа УЗРГМ-2, 28 - подствольных гранат ВОГ-25, 6 - противотанковых гранат РПГ-7М, 29 - реактивных противотанковых гранат РПГ- 22, 6 - реактивных противотанковых гранат РПГ-26, 5 ящиков патронов калибра 7,63 и один - калибра 9,00.

В полиции отметили, что все изъятое направляется для проведения экспертизы, по результатам которой будет приниматься процессуальное решение.

В рамках досудебного расследования в уголовном производстве по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины полицейские устанавливают происхождение боеприпасов. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Украинская правда

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Темы: Ровенская областьоружиеполиция
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