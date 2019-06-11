У ЄС вважають виправданими санкції щодо Італії за надмірний борг – ЗМІ

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Вівторок, 11 червня 2019, 20:33

Посли ЄС погодилися, що дисциплінарні заходи проти Італії за надмірний державний борг є виправданими.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Рішення послів підтверджує оцінку Єврокомісії, що Італія порушує фіскальні правила Євросоюзу.

Після отримання цього "зеленого світла" від держав-членів Єврокомісія має вирішити, чи рекомендувати початок процедури, яка здатна привести до фінансових санкцій проти Риму.

Посли ЄС також підтримали діалог з метою запобігання санкційній процедурі, якщо Рим візьме на себе достатні зобов'язання щодо поліпшення своїх державних фінансів.

Але якщо переговори з Римом не увінчаються компромісом в найближчі дні, виконавчий орган ЄС може запропонувати початок санаційної процедури на зустрічі 26 червня.

Остаточне рішення про запуск процедури буде прийнято міністрами фінансів ЄС, ймовірно, на зустрічах 8-9 липня.

Нагадаємо,

  • Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте назвав уникнення дисциплінарних заходів з боку ЄС у зв'язку з надмірним державним боргом питанням життя і смерті для його уряду і країни в цілому.

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