У ЄС вважають виправданими санкції щодо Італії за надмірний борг – ЗМІ
Посли ЄС погодилися, що дисциплінарні заходи проти Італії за надмірний державний борг є виправданими.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Рішення послів підтверджує оцінку Єврокомісії, що Італія порушує фіскальні правила Євросоюзу.
Після отримання цього "зеленого світла" від держав-членів Єврокомісія має вирішити, чи рекомендувати початок процедури, яка здатна привести до фінансових санкцій проти Риму.
Посли ЄС також підтримали діалог з метою запобігання санкційній процедурі, якщо Рим візьме на себе достатні зобов'язання щодо поліпшення своїх державних фінансів.
Але якщо переговори з Римом не увінчаються компромісом в найближчі дні, виконавчий орган ЄС може запропонувати початок санаційної процедури на зустрічі 26 червня.
Остаточне рішення про запуск процедури буде прийнято міністрами фінансів ЄС, ймовірно, на зустрічах 8-9 липня.
Нагадаємо,
- Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте назвав уникнення дисциплінарних заходів з боку ЄС у зв'язку з надмірним державним боргом питанням життя і смерті для його уряду і країни в цілому.
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