В ЕС считают оправданными санкции в отношении Италии за чрезмерный долг – СМИ

Послы ЕС согласились, что дисциплинарные меры против Италии за чрезмерный государственный долг оправданы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Решение послов подтверждает оценку Еврокомиссии, что Италия нарушает фискальные правила Евросоюза.

После получения этого "зеленого света" от государств-членов Еврокомиссия должна решить, рекомендовать ли начало процедуры, которая способна привести к финансовым санкциям против Рима.

Послы ЕС также поддержали диалог с целью предотвращения санкционной процедуры, если Рим возьмет на себя достаточные обязательства по улучшению своих государственных финансов.

Но если переговоры с Римом не увенчаются компромиссом в ближайшие дни, исполнительный орган ЕС может предложить начало санкционной процедуры на встрече 26 июня.

Окончательное решение о запуске процедуры будет принято министрами финансов ЕС, вероятно, на встречах 8-9 июля.

Напомним,