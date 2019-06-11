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Україна вперше вийшла у фінал молодіжного чемпіонату світу з футболу

Вівторок, 11 червня 2019, 20:47

Збірна України вийшла до фіналу юніорського чемпіонату світу з футболу. У півфінальному матчі українці з мінімальним рахунком 1:0 перемогли збірну Італії, граючи в меншості.

Поєдинок пройшов у вівторок 11 червня, в польському місті Гдиня. 

У першому таймі обидві команди грали в рівний футбол, але українська збірна була все ж цікавішою в атаці. В активі синьо-жовтих два удари в площину воріт, а в італійців - нуль. Незважаючи на обережний футбол від двох команд у перші 45-ть хвилин варто відзначити удар Сергія Булеци зі штрафного, після якого м`яч відбив воротар італійців.

У стартові 15-ть хвилин другого тайму італійці краще виглядали фізично і мали кілька моментів, щоб пробити Андрія Луніна. На 52-й хвилині Андреа Пінамонті міг відкрити рахунок у грі, але не зумів переграти Луніна.

На 65-й хвилині збірна України виходить вперед. Після пасу з флангу від Юхима Коноплі Булеца ударом з метрів десяти пробив ворота італійців - 1:0. На 70-й хвилині Владислав Супряга вибіг сам на сам з голкіпером збірної Італії, але не поцілив у ворота.

На 80-й хвилині суддя залишає збірну України в меншості, вилучивши за друге попередження Дениса Попова. Варто додати, що в моменті з другим попередженням італієць помітно симулював, але цього вистачило для бразильського рефері.

На 83-й хвилині українці були близькі до другого голу, граючи навіть у меншості. Після удару Олексія Кащука італійців врятувала лише поперечка воріт.

На першій доданій хвилині до основного часу Італія забиває гол, але суддя не зарахував гол після відеповтору за фол на Бондаря італійського форварда.

У фіналі 15 червня у Лодзі збірна України гратиме з переможцем пари Еквадор - Південна Корея.

Микола Аврамчук, для УП

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Теми: футбол
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