Україна вперше вийшла у фінал молодіжного чемпіонату світу з футболу

Збірна України вийшла до фіналу юніорського чемпіонату світу з футболу. У півфінальному матчі українці з мінімальним рахунком 1:0 перемогли збірну Італії, граючи в меншості.

Поєдинок пройшов у вівторок 11 червня, в польському місті Гдиня.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦@FFUKRAINE are bound for their first #U20WC final after Serhii Buletsa's match-winning strike 👏 pic.twitter.com/Shx7BwvQnv