Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина впервые вышла в финал молодежного чемпионата мира по футболу

Вторник, 11 июня 2019, 20:47

Сборная Украины вышла в финал юниорского чемпионата мира по футболу. В полуфинальном матче украинцы с минимальным счетом 1:0 победили сборную Италии, играя в меньшинстве.

Поединок прошел во вторник 11 июня, в польском городе Гдыня.

В первом тайме обе команды играли в равный футбол, но украинская сборная была все же интереснее в атаке. В активе сине-желтых два удара в створ ворот, а у итальянцев - ноль. Несмотря на осторожный футбол от двух команд в первые 45-ть минут, стоит отметить удар Сергея Булеца со штрафного, после которого мяч отбил вратарь итальянцев.

В стартовые 15-ть минут второго тайма итальянцы лучше выглядели физически и имели несколько моментов, чтобы пробить Андрея Лунина. На 52-й минуте Андреа Пинамонти мог открыть счет в игре, но не сумел переиграть Лунина.

На 65-й минуте сборная Украины выходит вперед. После паса с фланга от Ефима Конопля Булеца ударом метров с десяти пробил ворота итальянцев - 1:0. На 70-й минуте Владислав Супряга выбежал один на один с голкипером сборной Италии, но не попал в ворота.

На 80-й минуте судья оставляет сборную Украины в меньшинстве, удалив за второе предупреждение Дениса Попова. Стоит добавить, что в моменте со вторым предупреждением итальянец заметно симулировал, но этого хватило для бразильского рефери.

На 83-й минуте украинцы были близки ко второму голу, играя даже в меньшинстве. После удара Алексея Кащука итальянцев спасла лишь перекладина.

На первой добавленной минуте к основному времени Италия забивает гол, но судья не засчитал гол после видеоповтора за фол на Бондаря итальянского форварда.

В финале 15 июня во Лодзи сборная Украины сыграет с победителем пары Эквадор - Южная Корея.

Николай Аврамчук, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
00:21
Верховный суд США отказался ускорить суд над Трампом за штурм Капитолия
23:50
Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой
23:40
Байден подписал рекордный оборонный бюджет США с $300 млн для Украины
23:32
В Донецкой области оккупанты ранили двух волонтеров и фотографа Владу Либерову
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
Все новости...
Реклама: