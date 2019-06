Украина впервые вышла в финал молодежного чемпионата мира по футболу

Сборная Украины вышла в финал юниорского чемпионата мира по футболу. В полуфинальном матче украинцы с минимальным счетом 1:0 победили сборную Италии, играя в меньшинстве.

Поединок прошел во вторник 11 июня, в польском городе Гдыня.

🇺🇦🇺🇦🇺🇦@FFUKRAINE are bound for their first #U20WC final after Serhii Buletsa's match-winning strike 👏 pic.twitter.com/Shx7BwvQnv