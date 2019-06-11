Украина впервые вышла в финал молодежного чемпионата мира по футболу

Сборная Украины вышла в финал юниорского чемпионата мира по футболу. В полуфинальном матче украинцы с минимальным счетом 1:0 победили сборную Италии, играя в меньшинстве.

Поединок прошел во вторник 11 июня, в польском городе Гдыня.

В первом тайме обе команды играли в равный футбол, но украинская сборная была все же интереснее в атаке. В активе сине-желтых два удара в створ ворот, а у итальянцев - ноль. Несмотря на осторожный футбол от двух команд в первые 45-ть минут, стоит отметить удар Сергея Булеца со штрафного, после которого мяч отбил вратарь итальянцев.

В стартовые 15-ть минут второго тайма итальянцы лучше выглядели физически и имели несколько моментов, чтобы пробить Андрея Лунина. На 52-й минуте Андреа Пинамонти мог открыть счет в игре, но не сумел переиграть Лунина.

На 65-й минуте сборная Украины выходит вперед. После паса с фланга от Ефима Конопля Булеца ударом метров с десяти пробил ворота итальянцев - 1:0. На 70-й минуте Владислав Супряга выбежал один на один с голкипером сборной Италии, но не попал в ворота.

На 80-й минуте судья оставляет сборную Украины в меньшинстве, удалив за второе предупреждение Дениса Попова. Стоит добавить, что в моменте со вторым предупреждением итальянец заметно симулировал, но этого хватило для бразильского рефери.

На 83-й минуте украинцы были близки ко второму голу, играя даже в меньшинстве. После удара Алексея Кащука итальянцев спасла лишь перекладина.

На первой добавленной минуте к основному времени Италия забивает гол, но судья не засчитал гол после видеоповтора за фол на Бондаря итальянского форварда.

В финале 15 июня во Лодзи сборная Украины сыграет с победителем пары Эквадор - Южная Корея.