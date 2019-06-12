Болтон звинуватив РФ і Китай у поширенні фейків про адміністрацію Трампа

Радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що у Вашингтона є підстави вважати, що Росія, Китай та інші країни намагаються поширювати неправдиву інформацію про внутрішні розбіжності в адміністрації Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg.

"У нас є вагомі підстави вважати, що Північна Корея, Іран, Венесуела, Росія і Китай намагаються сіяти дезінформацію про розбіжності у поглядах в адміністрації Трампа", - сказав Болтон.

Провину за поширення таких повідомлень він поклав на журналістів.

"Стентографи цих режимів в американській пресі відразу підхоплюють ці фальшивки", - підкреслив радник Трампа.

У своєму виступі у вівторок Болтон також сказав, що це нормально - мати розбіжності між урядовими чиновниками.