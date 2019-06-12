Болтон звинуватив РФ і Китай у поширенні фейків про адміністрацію Трампа
Радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що у Вашингтона є підстави вважати, що Росія, Китай та інші країни намагаються поширювати неправдиву інформацію про внутрішні розбіжності в адміністрації Трампа.
Про це повідомляє Bloomberg.
"У нас є вагомі підстави вважати, що Північна Корея, Іран, Венесуела, Росія і Китай намагаються сіяти дезінформацію про розбіжності у поглядах в адміністрації Трампа", - сказав Болтон.
Провину за поширення таких повідомлень він поклав на журналістів.
"Стентографи цих режимів в американській пресі відразу підхоплюють ці фальшивки", - підкреслив радник Трампа.
У своєму виступі у вівторок Болтон також сказав, що це нормально - мати розбіжності між урядовими чиновниками.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua