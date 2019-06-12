Болтон звинуватив РФ і Китай у поширенні фейків про адміністрацію Трампа

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Середа, 12 червня 2019, 00:11

Радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон заявив, що у Вашингтона є підстави вважати, що Росія, Китай та інші країни намагаються поширювати неправдиву інформацію про внутрішні розбіжності в адміністрації Трампа.

Про це повідомляє Bloomberg.

"У нас є вагомі підстави вважати, що Північна Корея, Іран, Венесуела, Росія і Китай намагаються сіяти дезінформацію про розбіжності у поглядах в адміністрації Трампа", - сказав Болтон.

Провину за поширення таких повідомлень він поклав на журналістів. 

"Стентографи цих режимів в американській пресі відразу підхоплюють ці фальшивки", - підкреслив радник Трампа.

У своєму виступі у вівторок Болтон також сказав, що це нормально - мати розбіжності між урядовими чиновниками.

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Теми: США Трамп Росія


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