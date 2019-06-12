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Болтон обвинил РФ и Китай в распространении фейков об администрации Трампа

Среда, 12 июня 2019, 00:11

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон заявил, что у Вашингтона есть основания полагать, что Россия, Китай и другие страны пытаются распространять ложную информацию о внутренних разногласиях в администрации Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg.

"У нас есть веские основания полагать, что Северная Корея, Иран, Венесуэла, Россия и Китай пытаются сеять дезинформацию о разногласиях во взглядах в администрации Трампа", - сказал Болтон.

Вину за распространение таких сообщений он положил на журналистов.

"Стентографисты этих режимов в американской прессе сразу подхватывают эти фальшивки", - подчеркнул советник Трампа.

В своем выступлении во вторник Болтон также сказал, что это нормально - иметь разногласия между правительственными чиновниками.

Темы: СШАТрампРосcия
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