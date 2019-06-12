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У ЄС першими у світі затвердили правила користування дронами

Середа, 12 червня 2019, 00:34

Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA) затвердило загальні правила користування дронами в ЄС. Європейські правила містять технічні та експлуатаційні вимоги до безпілотників.

Про це повідомляє DW.

"Європа стане першим регіоном у світі, який має повний набір правил, що уможливлюють безпечну, захищену та стабільну діяльність дронів як для комерції, так і для приватного користування.

Загальні правила допоможуть стимулювати інвестиції, інновації та зростання в цьому перспективному секторі", - заявив виконавчий директор EASA Патрік Кі.

Зазначається, що правила необхідні для захисту громадян Євросоюзу. Вони також забезпечують вільний обіг безпілотників та рівні умови їхнього використання.

Згідно з технічними та експлуатаційними вимогами до дронів, починаючи з червня 2020 року оператори безпілотних літаків повинні зареєструватися в країні ЄС, де вони проживають або мають основну роботу.  Кожен безпілотник підлягатиме реєстрації - це дозволить відстежувати його у випадку необхідності.

"Правила, ухвалені EASA, замінять наявні нормативні приписи в окремих країнах-членах ЄС. Офіційно вони набудуть чинності протягом наступних 20 днів. Але на практиці їх почнуть застосовувати лише через рік, щоб дати країнам ЄС час для їх імплементації", - пише DW.

Теми: ЄС
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