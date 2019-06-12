В ЕС первыми в мире утвердили правила пользования дронами

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Среда, 12 июня 2019, 00:34

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) утвердило общие правила пользования дронами в ЕС. Европейские правила содержат технические и эксплуатационные требования к беспилотникам.

Об этом сообщает DW.

"Европа станет первым регионом в мире, который имеет полный набор правил, позволяющих безопасную, защищенную и стабильную деятельность дронов как для коммерции, так и для частного пользования.

Общие правила помогут стимулировать инвестиции, инновации и рост в этом перспективном секторе", - заявил исполнительный директор EASA Патрик Ки.

Отмечается, что правила необходимы для защиты граждан Евросоюза. Они также обеспечивают свободный оборот беспилотников и равные условия их использования.

Согласно техническим и эксплуатационным требованиям к дронов, начиная с июня 2020 года операторы беспилотных самолетов должны зарегистрироваться в стране ЕС, где они проживают или имеют основную работу.

Каждый беспилотник будет подлежать регистрации - это позволит отслеживать его в случае необходимости.

"Правила, принятые EASA, заменят имеющиеся нормативные предписания в отдельных странах-членах ЕС. Официально они вступят в силу в течение следующих 20 дней. Но на практике их начнут применять только через год, чтобы дать странам ЕС время для их имплементации", - пишет DW.

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Темы: ЕС


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