Лісовоз зірвався в річку на Закарпатті – 5 загиблих

У Закарпатській області поблизу с. Тарасівка знайшли п’ятьох загиблих.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"11 червня у період з 17:45 до 22:00 у лісовому масиві поблизу с. Тарасівка Тячівського району було виявлено тіла 5 загиблих осіб (1964, 1963, 1981, 1991 та 1992 р.н.), які ймовірно здійснювали заготівлю деревини, та пошкоджений вантажний автомобіль", – йдеться у повідомленні.

До пошукових робіт залучали 53 осіб та 5 одиниць техніки.

"Обставини події встановлюються правоохоронними органами", – додає ДСНС.

Закарпатський правозахисник Роман Келемен пише у Facebook: "В Тячівському районі сталася страшна трагедія. Загинули 5 чоловік. Люди пішли на заготовку дров, машина зірвалася з гори і впала у річку. 4 чоловік знайшли мертвим, а іншого віднесла річка".

Келемен також виклав фотографії, на яких видно, що від машини залишилась рама, а "людей змішало з дровами і грязюкою".