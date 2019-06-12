5 человек, рубивших лес, нашли мертвыми на Закарпатье
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Среда, 12 июня 2019, 09:14
В Закарпатской области вблизи с. Тарасовка нашли пятерых погибших.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"11 июня в период с 17:45 до 22:00 в лесном массиве вблизи с. Тарасовка Тячевского района были обнаружены тела 5 погибших (1964, 1963, 1981, 1991 и 1992 г.р.), которые вероятно осуществляли заготовку древесины, и поврежденный грузовой автомобиль", – говорится в сообщении.
К поисковым работам привлекали 53 человек и 5 единиц техники.
"Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами", – добавляет ГСЧС.
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