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Лесовоз сорвался в реку на Закарпатье – 5 погибших

Среда, 12 июня 2019, 09:14

В Закарпатской области вблизи с. Тарасовка нашли пятерых погибших.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"11 июня в период с 17:45 до 22:00 в лесном массиве вблизи с. Тарасовка Тячевского района были обнаружены тела 5 погибших (1964, 1963, 1981, 1991 и 1992 г.р.), которые вероятно осуществляли заготовку древесины, и поврежденный грузовой автомобиль", – говорится в сообщении.

К поисковым работам привлекали 53 человек и 5 единиц техники.

"Обстоятельства происшествия устанавливаются правоохранительными органами", – добавляет ГСЧС.

Закарпатский правозащитник Роман Келемен пишет в Facebook: "В Тячевском районе произошла страшная трагедия. Погибли 5 человек. Люди пошли на заготовку дров, машина сорвалась с горы и упала в реку. 4 человек нашли мертвым, а еще одного унесла река".

 
Роман Келемен

Келемен также выложил фотографии, на которых видно, что от машины осталась рама, а "людей смешало с дровами и грязью".

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Темы: ЗакарпатьеДТП
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