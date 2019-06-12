Африканців і китайців використовували на переробці лісу на Київщині

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Середа, 12 червня 2019, 09:41

У Київській області на лісопереробному підприємстві прикордонники виявили 24 нелегали із країн Африки та Азії.

Про це повідомляє Держана прикордонна служба України.

11 червня оперативний підрозділ ОКПП "Київ", співробітники Прикордонної служби, слідчі поліції, представники Міграційної служби з залученням спецпідрозділу ДОЗОР провели слідчі дії та обшуки на одному з лісопереробних підприємств Бориспільського району.

 

За результати проведених заходів було виявлено 24 іноземці з Нігерії, Камеруну, Конго, Сьєра-Леоне та Кот-д'Івуару, а також Китаю.

"Встановлено, що іноземні громадяни прибули на територію України під приводом навчання у вищих навчальних закладах. Насправді останні залучалися до незаконної праці на території України", – інформують прикордонники.

 

Наразі вживають заходи щодо депортації "заробітчан" та встановлюють коло причетних осіб щодо незаконного працевлаштування.

 
 
 

Слідчі дії тривають.

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Теми: Прикордонна служба Міграційна служба міграція


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