Африканцев и китайцев использовали на переработке леса на Киевщине

В Киевской области на лесоперерабатывающем предприятии пограничники обнаружили 24 нелегала ​​из стран Африки и Азии.

Об этом сообщает Государственной пограничная служба Украины.

11 июня оперативное подразделение ОКПП "Киев", сотрудники Пограничной службы, следователи полиции, представители Миграционной службы с привлечением спецподразделения ДОЗОР провели следственные действия и обыски на одном из лесоперерабатывающих предприятий Бориспольского района.

По результатам проведенных мероприятий были обнаружены 24 иностранца из Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуара, а также Китая.

"Установлено, что иностранные граждане прибыли на территорию Украины под предлогом учебы в высших учебных заведениях. На самом деле последние привлекались к незаконному труду на территории Украины", – информируют пограничники.

На данный момент принимаются меры по депортации "заробитчан" и устанавливают круг причастных лиц к незаконному трудоустройству.

Следственные действия продолжаются.