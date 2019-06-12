Африканцев и китайцев использовали на переработке леса на Киевщине

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Среда, 12 июня 2019, 09:41

В Киевской области на лесоперерабатывающем предприятии пограничники обнаружили 24 нелегала ​​из стран Африки и Азии.

Об этом сообщает Государственной пограничная служба Украины.

11 июня оперативное подразделение ОКПП "Киев", сотрудники Пограничной службы, следователи полиции, представители Миграционной службы с привлечением спецподразделения ДОЗОР провели следственные действия и обыски на одном из лесоперерабатывающих предприятий Бориспольского района.

 

По результатам проведенных мероприятий были обнаружены 24 иностранца из Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуара, а также Китая.

"Установлено, что иностранные граждане прибыли на территорию Украины под предлогом учебы в высших учебных заведениях. На самом деле последние привлекались к незаконному труду на территории Украины", – информируют пограничники.

 

На данный момент принимаются меры по депортации "заробитчан" и устанавливают круг причастных лиц к незаконному трудоустройству.

 
 
 

Следственные действия продолжаются.

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Темы: Пограничная служба Миграционная служба миграция


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