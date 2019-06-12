Хотів поновити паспорт: В Україні спіймали бойовика "Самооборони Криму"

Правоохоронці затримали 35-річного бойовика незаконного збройного формування "Самооборона Криму", який приїхав на підконтрольну Україні територію, аби поновити свій український паспорт і поїхати на заробітки за кордон.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зазначається, що у 2014 році чоловік входив до складу незаконного збройного формування "Самооборона Криму" і сприяв окупації півострову.

фото Нацполіції

"Поліцейські викрили громадянина на КПВВ "Каланчак". За словами затриманого, він повернувся на підконтрольну Україні територію, щоб поновити свій український паспорт. Чоловік пояснив, що хотів поїхати на заробітки за кордон, а для цього йому знадобився паспорт громадянина України", - йдеться у повідомленні.

фото Нацполіції

У поліції додали, що слідчі повідомили бойовику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 260 КК України (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань). Йому загрожує позбавлення волі до 8-ми років.

Наразі Херсонський міський суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді двох місяців утримання під вартою безальтернативно.