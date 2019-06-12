Хотел восстановить паспорт: В Украине поймали боевика "Самообороны Крыма"

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Среда, 12 июня 2019, 10:18

Правоохранители задержали 35-летнего боевика незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма", который приехал на подконтрольную Украине территорию, чтобы восстановить свой украинский паспорт и поехать на заработки за границу.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что в 2014 году мужчина входил в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма" и способствовал оккупации полуострова.

 
фото Нацполиции

"Полицейские разоблачили гражданина на КПВВ "Каланчак". По словам задержанного, он вернулся на подконтрольную Украине территорию, чтобы восстановить свой украинский паспорт. Мужчина объяснил, что хотел поехать на заработки за границу, а для этого ему понадобился паспорт гражданина Украины", - говорится в сообщении.

 
фото Нацполиции

В полиции добавили, что следователи сообщили боевику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований). Ему грозит лишение свободы до 8 лет.

Сейчас Херсонский городской суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей безальтернативно.

Украинская правда

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Темы: полиция Крым оккупация паспорт


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