Комісар Ради Європи готова відвідати Крим, але ще не домовилися

Комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович має намір відвідати анексований Росією Крим, але візит ще необхідно підтвердити.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу Офісу комісара з прав людини Ради Європи.

"У зв'язку з деякими заявами, які поширюються в засобах масової інформації та в Інтернеті щодо мого візиту до Криму, я хотіла б підкреслити, що я дійсно планую поїхати в Крим, але поки це (візит – ред.) ще слід підтвердити", – заявила Міятович.

"Є багато питань, які необхідно уточнити, щоб я могла здійснювати правозахисну діяльність на півострові", – додала вона.

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба у коментарі "Європейській правді" наголосив, що візит Міятович до анексованого Криму ще не погоджено.

За його словами, повідомлення комісара про те, що вона планує візит, але він ще не погоджений, стало реакцією на прес-реліз російського міністерства закордонних справ від 11 червня.

Напередодні прес-служба МЗС Росії заявила, що "досягнуто домовленості про поїздку комісара РЄ з прав людини Міятович до Криму 7-11 жовтня цього року".

"Я хочу привернути увагу до того, що повідомлення комісара спростовує російську заяву. Візит не погоджено. Ба більше, він в принципі не може бути погоджений з Росією як державою-окупантом без досягнення відповідних домовленостей з Україною як державою, частиною якої є Крим", – заявив Кулеба.

"Нагадаю, що позиція України дуже чітка та легітимна: візити міжнародних органів до Криму мають відбуватися відповідно до українського законодавства і заїзд на територію Криму має відбуватися з території України", – наголосив дипломат.

Тим часом, голова законодавчих зборів Севастополя Катерина Алтабаєва заявила пропагандистськму ресурсу "РИА Новости", що влада Севастополя готова офіційно запросити в місто комісара Ради Європи з прав людини, але подібні дії зазвичай узгоджуються з МЗС РФ.

А перший віце-спікер "парламенту Криму" Юхим Фікс заявив, що висновки комісара за підсумками візиту "повинні бути зроблені об'єктивні і неупереджені, які відповідають реальній ситуації в Криму".

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