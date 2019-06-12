Комиссар Совета Европы готова посетить Крым, но еще не договорились
Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович намерена посетить аннексированный Россией Крым, но визит еще необходимо подтвердить.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса комиссара по правам человека Совета Европы.
"В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и в Интернете о моем визита в Крым, я хотела бы подчеркнуть, что я действительно планирую поехать в Крым, но пока это (визит – ред.) еще следует подтвердить", – заявила Миятович.
"Есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы я могла осуществлять правозащитную деятельность на полуострове", – добавила она.
Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в комментарии "Европейской правде" подчеркнул, что визит Миятович в аннексированный Крым еще не согласован.
По его словам, сообщение комиссара о том, что она планирует визит, но он еще не согласован, стало реакцией на пресс-релиз российского Министерства иностранных дел от 11 июня о том, что "достигнута договоренность о приезде комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года".
"Я хочу привлечь внимание к тому, что сообщение комиссара опровергает российское заявление. Визит не согласован. Более того, он в принципе не может быть согласован с Россией как государством-оккупантом без достижения соответствующих договоренностей с Украиной как государством, частью которого является Крым", – заявил Кулеба.
"Напомню, что позиция Украины очень четкая и легитимная: визиты международных органов в Крым должны проходить в соответствии с украинским законодательством, и заезд на территорию Крыма должен осуществляться с территории Украины", – подчеркнул дипломат.
Тем временем, председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева заявила пропагандистскому ресурсу "РИА Новости", что власти Севастополя готовы официально пригласить в город комиссара Совета Европы по правам человека, но подобные действия обычно согласуются с МИД РФ.
А первый вице-спикер "парламента Крыма" Ефим Фикс заявил, что выводы комиссара по итогам визита "должны быть сделаны объективные и непредвзятые, которые соответствуют реальной ситуации в Крыму".
Напомним:
- После аннексии Крыма в начале 2014 года оккупационные власти России преследуют и наказывают на полуострове украинских патриотов, в частности крымских татар.
- Россия действует с нарушением международных актов и прав человека.
- Украина не признает аннексию Крыма и считает незаконным въезд на остров за пределами украинских пунктов контроля.
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