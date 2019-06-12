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Комиссар Совета Европы готова посетить Крым, но еще не договорились

Среда, 12 июня 2019, 10:41

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович намерена посетить аннексированный Россией Крым, но визит еще необходимо подтвердить.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Офиса комиссара по правам человека Совета Европы.

"В связи с некоторыми заявлениями, которые распространяются в средствах массовой информации и в Интернете о моем визита в Крым, я хотела бы подчеркнуть, что я действительно планирую поехать в Крым, но пока это (визит – ред.) еще следует подтвердить", – заявила Миятович.

"Есть много вопросов, которые необходимо уточнить, чтобы я могла осуществлять правозащитную деятельность на полуострове", – добавила она.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в комментарии "Европейской правде" подчеркнул, что визит Миятович в аннексированный Крым еще не согласован.

По его словам, сообщение комиссара о том, что она планирует визит, но он еще не согласован, стало реакцией на пресс-релиз российского Министерства иностранных дел от 11 июня о том, что "достигнута договоренность о приезде комиссара СЕ по правам человека Миятович в Крым 7-11 октября этого года".

"Я хочу привлечь внимание к тому, что сообщение комиссара опровергает российское заявление. Визит не согласован. Более того, он в принципе не может быть согласован с Россией как государством-оккупантом без достижения соответствующих договоренностей с Украиной как государством, частью которого является Крым", – заявил Кулеба.

"Напомню, что позиция Украины очень четкая и легитимная: визиты международных органов в Крым должны проходить в соответствии с украинским законодательством, и заезд на территорию Крыма должен осуществляться с территории Украины", – подчеркнул дипломат.

Тем временем, председатель законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева заявила пропагандистскому ресурсу "РИА Новости", что власти Севастополя готовы официально пригласить в город комиссара Совета Европы по правам человека, но подобные действия обычно согласуются с МИД РФ.

А первый вице-спикер "парламента Крыма" Ефим Фикс заявил, что выводы комиссара по итогам визита "должны быть сделаны объективные и непредвзятые, которые соответствуют реальной ситуации в Крыму".

Напомним:

  • После аннексии Крыма в начале 2014 года оккупационные власти России преследуют и наказывают на полуострове украинских патриотов, в частности крымских татар.
  • Россия действует с нарушением международных актов и прав человека.
  • Украина не признает аннексию Крыма и считает незаконным въезд на остров за пределами украинских пунктов контроля.

Темы: КрыманнексияЕвропаправа человека
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