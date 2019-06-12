У Молдові – обшуки у поліцейських, які підтримали нову владу

Глава шостого управління Національного інспекторату розслідувань Молдови Анатолій Маковей повідомив про проведення обшуків у його управлінні після того, як він висловив підтримку новому уряду Санду.

Про це повідомляє молдовська газета Ziarul de Gardă.

Напередодні Маковей заявив, що він та його колеги визнають новий уряд під керівництвом Майї Санду.

"Ми звертаємося до всіх колег із закликом наслідувати наш приклад, щоб уникнути зіткнень, масових заворушень, конфліктів і зберегти громадський порядок", - заявив Маковей у вівторок.

У середу Маковей повідомив, що його та його колег обшукали нібито співробітник бригади спеціального призначення "Fulger". Також кілька співробітників управління заявили, що їм повідомили про усунення від посад.

У будівлю управління прибув Александр Пинзар, глава Національного інспекторату поліції, звільнений новим урядом. Пинзар відзначив, що співробітники, які вчора висловили підтримку уряду Санду, були відсторонені від посад. У зв’язку з їх заявами почалося розслідування.

Пізніше до будівлі управління прибув Андрій Нестасе, новий міністр внутрішніх справ від уряду Санду.

Він закликав поліцейських заявити, що вони більше не підтримують попередній уряд Павла Філіпа і старе керівницвто Національного інспекторату поліції на чолі з Пинзарем.

Нагадаємо:

Від суботи у Молдові фактично склалося двовладдя з двома урядами і парламентською більшістю, легітимність якої попередня влада не визнає.

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Європейська правда