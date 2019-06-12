В Молдове – обыски у полицейских, поддержавших новую власть

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Среда, 12 июня 2019, 11:23

Глава шестого управления Национального инспектората расследований Молдовы Анатолий Маковей сообщил о проведении обысков в его управлении после того, как он выразил поддержку новому правительству Майи Санду.

Об этом сообщает молдавская газета Ziarul de Gardă.

Накануне Маковей заявил, что он и его коллеги признают новое правительство под руководством Майи Санду.

"Мы обращаемся ко всем коллегам с призывом последовать нашему примеру, чтобы избежать столкновений, массовых беспорядков, конфликтов и сохранить общественный порядок", - заявил Маковей во вторник.

В среду Маковей сообщил, что его и его коллег обыскали якобы сотрудник бригады специального назначения Fulger. Также несколько сотрудников управления заявили, что им сообщили об отстранении от должностей.

В здание управления прибыл Александр Пынзарь, глава Национального инспектората полиции, уволенный новым правительством. Пынзарь отметил, что сотрудники, которые вчера выразили поддержку правительству Санду, были отстранены от должностей. В связи с их заявлениями началось расследование.

Позже к зданию управления прибыл Андрей Нэстасе, новый министр внутренних дел от правительства Санду. Он призвал полицейских заявить, что они больше не поддерживают предыдущее правительство Павла Филипа и прежнее руководство Национального инспектората полиции во главе с Пынзарем.

Напомним:

  • С субботы в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством, легитимность которой предыдущая власть не признает.

Подробно о событиях в Кишиневе читайте в статье "На грани переворота: что происходит в Молдове и что это значит для Украины".

Европейская правда

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Темы: Молдова обыски власть


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