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Синоптик розповіла, коли чекати послаблення спеки

Середа, 12 червня 2019, 12:11

У найближчі дні в Україні очікується суха і спекотна погода, але з наступного тижня в окремих областях очікується невелике зниження температури повітря.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її даними, 13 червня по всій Україні прогнозується температура до +30+35 градусів. Найближчої ночі передбачається +18+23 градуси.

"Локальні дощі з грозами пройдуть завтра на Півночі, Заході, у Центрі та навіть на Харківщині і в Криму. Хоча більша частина території України належатиме сухій повітряній масі", - заявила Діденко.

Вона зазначила, що у Києві четвер буде переважно сухим та спекотним, +31+33 градуси.

Синоптик додала, що спека втримається і найближчими днями, а невелике послаблення температури очікується з наступного понеділка, проте на Півдні та Сході все ще домінуватимуть "дуже високі градуси".

Українська правда
Теми: погода
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