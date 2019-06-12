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Синоптик рассказала, когда ждать ослабления жары

Среда, 12 июня 2019, 12:11

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая и жаркая погода, но со следующей недели в отдельных областях ожидается небольшое снижение температуры воздуха.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее данным, 13 июня по всей Украине прогнозируется температура до + 30+35 градусов. Ближайшей ночью предполагается +18+23 градуса.

"Локальные дожди с грозами пройдут завтра на Севере, Западе, в Центре и даже на Харьковщине и в Крыму. Хотя большая часть территории Украины будет принадлежать сухой воздушной массе", - заявила Диденко.

Она отметила, что в Киеве четверг будет преимущественно сухим и жарким, + 31 + 33 градуса.

Синоптик добавила, что жара продержится и в ближайшие дни, а небольшое ослабление температуры ожидается со следующего понедельника, однако на Юге и Востоке все еще будут доминировать "очень высокие градусы".

Украинская правда
Темы: погода
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